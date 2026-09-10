Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν την Τετάρτη “ξένη τρομοκρατική οργάνωση” την εγκληματική συμμορία Los Tiguerones του Ισημερινού, στο πλαίσιο της καταπολέμησής τους της διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

“Δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη μαφία, δεν μιλάμε για εγκληματίες, μιλάμε για τρομοκράτες”, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Ισημερινό, στενό σύμμαχο της Ουάσινγκτον.

Η χώρα αυτή, που κάποτε ήταν ένα από τα ασφαλή κράτη της Λατινικής Αμερικής, είναι αντιμέτωπη με τη ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Με τα λιμάνια του στον Ειρηνικό και τη γεωγραφική του θέση μεταξύ της Κολομβίας και του Περού – των μεγαλύτερων παραγωγών κοκαΐνης στον κόσμο – ο Ισημερινός έγινε μέσα σε λίγα χρόνια το σημείο αναχώρησης του 70% της παγκόσμιας κοκαΐνης, που προορίζεται κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσημη επίσκεψη στο Κίτο μετά την Κολομβία και πριν από το Περού, μίλησε για εγκληματικές ομάδες που έχουν “όπλα και εξοπλισμό παρόμοιο με αυτά των στρατών ορισμένων χωρών”.

Η συμμορία των Tiguerones μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα στις αρχές του 2024, όταν μασκοφόροι άνδρες εισέβαλαν σε τηλεοπτικό στούντιο κατά τη διάρκεια εκπομπής που μεταδιδόταν ζωντανά, ανοίγοντας πυρ και αναγκάζοντας το τρομοκρατημένο προσωπικό να ξαπλώσει στο έδαφος.

Αυτή η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, όπως και σε παράνομες εξορύξεις, ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμούς και δολοφονίες σύμφωνα με το Παρατηρητήριο του Ισημερινού για το οργανωμένο έγκλημα.

Είναι ένας από τους κύριους παράγοντες του πολέμου μεταξύ εγκληματικών ομάδων στον Ισημερινό, ο οποίος έχει γίνει η πιο βίαιη χώρα της περιοχής, με ποσοστό ανθρωποκτονιών 51 ανά 100.000 κατοίκους το 2025 – δηλαδή περίπου μία ανά μία ώρα.

Ο δεξιός πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, διεξάγει από το 2024 μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος με τη στρατιωτική στήριξη των ΗΠΑ.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει χαρακτηρίσει “τρομοκρατικές οργανώσεις” διάφορε εγκληματικές ομάδες της Λατινικής Αμερικής όπως τις Los Choneros, Los Lobos και Chone Killers στον Ισημερινό, την Tren de Aragua στη Βενεζουέλα και το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό.