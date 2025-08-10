Ένα κομμάτι μετεωρίτη που έπεσε τον περασμένο Ιούνιο στην οροφή σπιτιού στη Τζόρτζια των ΗΠΑ αποδείχθηκε ότι είναι ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών και παλαιότερο από τον ίδιο τον πλανήτη μας, σύμφωνα με καθηγητή γεωλογίας.

«Πολλοί είδαν την πύρινη σφαίρα», δήλωσε στο Fox News Digital ο γεωλόγος του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Σκοτ Χάρις. Όπως εξήγησε, το θραύσμα προήλθε από ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία και έπεσε στη Γη στις 26 Ιουνίου, κοντά στην Ατλάντα. Ο Χάρις ειδοποιήθηκε άμεσα και μετέβη στο σπίτι για να εξετάσει το σημείο εισόδου του μετεωρίτη, εντοπίζοντας την τρύπα που είχε ανοίξει στη σκεπή.

🚨#BREAKING: A geologist says a meteorite fragment that smashed through a man’s roof in Henry County, Georgia, is actually older than Earth itself. pic.twitter.com/KVxETJ3Mop — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 9, 2025

Ο ιδιοκτήτης, όπως είπε, δεν είχε αντιληφθεί ότι υπήρχε μια καθαρή τρύπα στην οροφή. Το θραύσμα είχε επίσης προκαλέσει μια μικρή οπή στο πάτωμα, «περίπου στο μέγεθος μιας μικρής ντομάτας».

Ο γεωλόγος τόνισε ότι το αρχαίο αυτό κομμάτι έσπασε για λίγο το φράγμα του ήχου κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα. «Πρόκειται για υλικά που χρονολογούνται στα αρχικά στάδια σχηματισμού του ηλιακού συστήματος, πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια», ανέφερε.

«Μιλάμε για την περίοδο λίγο πριν από τον σχηματισμό των πλανητών –ιδίως των βραχωδών–, τα θεμέλια δηλαδή πάνω στα οποία δημιουργήθηκαν οι κόσμοι μας. Γι’ αυτό οι επιστήμονες ενδιαφέρονται τόσο να τα μελετούν, καθώς αποκαλύπτουν διεργασίες που έλαβαν χώρα στις πρώτες μέρες ύπαρξης του ηλιακού συστήματος».

Η ηλικία της Γης εκτιμάται στα 4,54 δισεκατομμύρια χρόνια.