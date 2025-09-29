Από την ίδρυσή της πριν από σχεδόν 100 χρόνια, η εκκλησία La Luz del Mundo υπήρξε οικογενειακή υπόθεση, ακόμη και όταν εξαπλώθηκε από το Μεξικό στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

Η εκκλησία La Luz del Mundo, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεράστιου σκανδάλου βιασμών, κακοποιήσεων και trafficking που σοκάρει Μεξικό, ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο, όπως δημοσιεύσει η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Ο Eusebio “Aaron” Joaquín Gonzalez, ίδρυσε τη χριστιανική εκκλησία με έδρα τη Γκουανταλαχάρα στο Μεξικό. Κατόπιν τον διαδέχθηκε ο γιος του, Samuel Joaquín Flores, μετά το θάνατό του το 1964.

Όταν ο Samuel πέθανε το 2014, ο γιος του, Naasón Joaquín García, ανέλαβε την εξουσία.

Η La Luz del Mundo φέρεται πλέον να λειτουργεί και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και σε περίπου τον ίδιο αριθμό χωρών, με 5 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέες δικαστικές καταθέσεις στη Νέα Υόρκη, η δυναστεία των Χοακίν δεν κληροδότησε μόνο την ηγεσία της εκκλησίας, αλλά και μια «αρρωστημένη παράδοση» συστηματικής κακοποίησης.

Ο Ναασόν, μαζί με άλλα πέντε άτομα –μεταξύ αυτών και η μητέρα του, Εύα Γκαρσία ντε Χοακίν– κατηγορούνται για συμμετοχή σε εκτεταμένο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι εισαγγελείς μιλούν για δεκαετίες συστηματικής εκμετάλλευσης παιδιών και γυναικών, ακόμη και για παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η Εύα, σύζυγος του Σαμουέλ και μητέρα του Ναασόν, φέρεται να συμμετείχε ενεργά: σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «προετοίμαζε» κορίτσια για κακοποίηση, ενώ η ίδια κακοποιούσε ανήλικες και νέες γυναίκες.

«Θεϊκή εντολή» για κακοποίηση

Οι τρεις γενιές ηγετών φέρονται να παραπλανούσαν ανήλικες και γυναίκες λέγοντάς τους ότι θα λάμβαναν μια «ειδική θεϊκή ευλογία» αν τους υπηρετούσαν, κάτι που περιλάμβανε και σεξουαλικές πράξεις. Η θεολογία της εκκλησίας, που έδινε στον ηγέτη τον τίτλο του «Αποστόλου», ενίσχυε αυτή την κουλτούρα: οι πιστοί διδάσκονταν ότι μόνο ακολουθώντας τον «Απόστολο» θα έβρισκαν σωτηρία, ενώ η αμφισβήτησή του θεωρούνταν αμαρτία που οδηγούσε στην αιώνια καταδίκη.

Τα χρήματα των πιστών, οι λεγόμενες «προσφορές αγάπης», φέρονται να χρηματοδότησαν όχι μόνο την κακοποίηση, αλλά και μια προκλητική πολυτελή ζωή.

Σπίτια χτισμένα με δωρεάν εργασία πιστών, πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια, ταξίδια πρώτης θέσης και ένα «σπίτι-Βερσάτσε» με επίχρυση διακόσμηση, όπως το χαρακτήριζαν τα μέλη.

Σε έρευνες που έγιναν τον Σεπτέμβριο στα σπίτια του Ναασόν και της Εύας βρέθηκαν πάνω από 1 εκατ. δολάρια μετρητά, χρυσά νομίσματα και κοσμήματα. Στο σπίτι της Εύας εντοπίστηκε μάλιστα κρυφή πόρτα κάτω από κρεβάτι, που οδηγούσε σε υπόγειο χρηματοκιβώτιο με άλλα 220.000 δολάρια.

Ο Ναασόν, που ήδη εκτίει ποινή φυλάκισης στην Καλιφόρνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει τις νέες κατηγορίες. Δήλωσε αθώος, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης αρνούνται τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «τερατώδη παραποίηση της πραγματικότητας».

Αν καταδικαστούν, τόσο ο Ναασόν όσο και η Εύα αντιμετωπίζουν ποινές που φτάνουν έως και ισόβια κάθειρξη.