Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αρχές της Νότιας Καρολίνας ανέκδοτο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο καταγράφει τη συμπεριφορά της Τζέιμι Λι Κομορόσκι, αμέσως μετά το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε μια 34χρονη γυναίκα, μόλις λίγες ώρες μετά την τελετή του γάμου της.

Στα πλάνα που ελήφθησαν εντός του αστυνομικού τμήματος στο Φόλι Μπιτς, η οδηγός διακρίνεται σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, να διαμαρτύρεται έντονα και να απαιτεί να επικοινωνήσει με την οικογένειά της, αδιαφορώντας για τις βαρύτατες συνέπειες της σύγκρουσης που προκάλεσε.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Νότια Καρολίνα

Το περιστατικό συνέβη στις 28 Απριλίου 2023. Η 27χρονη σήμερα Κομορόσκι, αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε νυχτερινά καταστήματα της περιοχής, επιβιβάστηκε σε ενοικιαζόμενο όχημα.

Λίγο μετά την αποχώρηση των νεόνυμφων από τη γαμήλια δεξίωση, η οδηγός προσέκρουσε με σφοδρότητα στο ελαφρύ όχημα τύπου golf cart στο οποίο επέβαιναν η 34χρονη Σαμάνθα Χάτσινσον, ο σύζυγός της Άρικ, καθώς και δύο καλεσμένοι τους. Η σύγκρουση απέβη μοιραία για τη νύφη, ενώ ο γαμπρός και οι συνεπιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το όχημα κινούνταν με 105 χλμ./ώρα σε δρόμο με ανώτατο όριο τα 40 χλμ./ώρα, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα της οδηγού ήταν τριπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου.

Οι Αντιδράσεις της οδηγού στο Αστυνομικό Τμήμα

Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, η Κομορόσκι αρνούνταν να αποδεχθεί την ευθύνη του συμβάντος, πιέζοντας τους αστυνομικούς να της επιτρέψουν να τηλεφωνήσει στον πατέρα της και δηλώνοντας πως επιθυμούσε απλώς να αποχωρήσει.

Όταν οι αστυνομικές αρχές της εξήγησαν τη διαδικασία, εκείνη αμφισβήτησε την ύπαρξη επιβαρυντικών στοιχείων, ισχυριζόμενη ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις εναντίον της. Στη συνέχεια, απευθυνόμενη προς την κάμερα ασφαλείας του χώρου, σχολίασε με ειρωνικό τρόπο την κατάστασή της.

Η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε δικαστικά με την Κομορόσκι να ομολογεί την ενοχή της για σειρά αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης θανάτου και σοβαρών σωματικών βλαβών υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή κάθειρξης 25 ετών για την αφαίρεση της ζωής της Σαμάνθα Χάτσινσον τη νύχτα του γάμου της.