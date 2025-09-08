Θύμα άγριας εν ψυχρώ δολοφονίας σε συρμό του μετρό στη Σάρλοτ των ΗΠΑ έπεσε η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 35χρονο δράστη λίγο αργότερα.

Όλα συνέβησαν στις 22 Αυγούστου, όταν ένας μαύρος άνδρας μαχαίρωσε στον λαιμό αρκετές φορές την 23χρονη πρόσφυγα πολέμου από την Ουκρανία μέσα στον συρμό του μετρό, χωρίς προφανή λόγο.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η Ζαρούτσκα, η οποία είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και την αδελφή της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, να παρακολουθεί το κινητό της.

Why is the disgusting, senseless, unprovoked murder of 23-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska by a man named Decarlos Brown Jr. on a train in Charlotte Wikipedia is already trying to erase it WTF? They’re trying to delete this… pic.twitter.com/i2r579sZry — Sumit (@SumitHansd) September 8, 2025



Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν, ο οποίος είναι άστεγος και άνεργος. Ξαφνικά ο 35χρονος που καθόταν πίσω από την 23χρονη Ουκρανή, φαίνεται να βγάζει ένα πτυσσόμενο μαχαίρι από την τσέπη του, να το ανοίγει και κατόπιν να μαχαιρώνει την κοπέλα στον λαιμό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Charlotte Area Transit System (CATS), ο δράστης μετά το δολοφονικό χτύπημά του κατευθύνθηκε ατάραχος προς μια από τις πόρτες του συρμού, ενώ από το μαχαίρι του έσταζε το αίμα της 23χρονης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο δύο λεπτά μετά την επίθεση, όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 35χρονος δράστης δεν γνώριζε το 23χρονο θύμα του.

Παράλληλα όπως έγινε γνωστό ο 35χρονος είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων ενώ εμφανίζεται να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.

Όσοι γνώριζαν την Ζαρούτσκα κάνουν λόγο για μια «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνη που αγαπούσε την γλυπτική και τη σχεδίαση ρούχων» συμπληρώνοντας ότι αγαπούσε τα ζώα και συχνά φρόντιζε τα κατοικίδια των γειτόνων της.