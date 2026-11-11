Ένα βρέφος ηλικίας μόλις 11 μηνών βρέθηκε ζωντανό την Τρίτη (10/11) στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, αφού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, είχε παραμείνει θαμμένο για περίπου 24 ώρες.

Το αγοράκι, ονόματι Κόα Σαρπ, εντοπίστηκε μέσα σε κλουβί μεταφοράς σκύλου, τυλιγμένο σε μια πετσέτα και θαμμένο σε μικρό βάθος σε δασική περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Λέξινγκτον. Εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του παππού του, στην κομητεία Lexington, αφού οι ερευνητές παρατήρησαν φρέσκο ανασκαμμένο χώμα και άκουσαν κλάματα καθώς άρχισαν να σκάβουν, δήλωσε ο σερίφης Τζέι Κουν. Το βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας, με τον σερίφη να εκφράζει την ελπίδα ότι θα αναρρώσει.

«Σίγουρα ο Θεός είναι καλός. Μόλις πριν από λίγα λεπτά εντοπίσαμε τον μικρό Κόα, 11 μηνών, θαμμένο ζωντανό, να κρατιέται στη ζωή και να κλαίει. Ήταν ο πιο χαρούμενος ήχος που θα μπορούσε κανείς να ακούσει», δήλωσε ο σερίφης Τζέι Κουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

An 11-month-old South Carolina boy was rescued on Tuesday, November 10, 2026, after authorities said he spent approximately 24 hours buried underground inside a towel-wrapped dog crate. Koah Sharpe was found near his grandfather’s home in Lexington County after investigators noticed freshly disturbed dirt and heard crying as they began digging, Sheriff Jay Koon said. He was taken to a hospital for treatment. His father, 25-year-old Michael Comer, had been arrested Monday night on a burglary charge, but Koah was not with him. Authorities believe Comer buried the child. He remains in custody as the investigation continues. — ATM News (@atm_news_) November 11, 2026

Συνελήφθη ο πατέρας του βρέφους

Ο πατέρας του, ο 25χρονος Mίκαλελ Κόμερ, είχε συλληφθεί το βράδυ της Δευτέρας (9/11) με την κατηγορία της διάρρηξης και της αντίστασης κατά τη σύλληψη, ωστόσο το βρέφος δεν βρισκόταν μαζί του. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Κόμερ ήταν αυτός που έθαψε το παιδί. Παραμένει υπό κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Οι Αρχές συνεργάζονται με την εισαγγελία για να καθοριστούν ενδεχόμενες πρόσθετες κατηγορίες σε βάρος του.

Η εξαφάνιση του βρέφους

Το βρέφος εξαφανίστηκε τη Δευτέρα, αφού η μητέρα του το άφησε υπό τη φροντίδα του πατέρα του στο σπίτι της, ενώ η ίδια έλειπε για μια υποχρέωση. Όταν διαπιστώθηκε ότι το παιδί αγνοούνταν, δηλώθηκε η εξαφάνισή του και οι Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες.

Ο Κόα εντοπίστηκε όταν ομάδα αναζήτησης παρατήρησε ότι το χώμα σε ένα σημείο του δάσους, περίπου 50 μέτρα από το σπίτι του πατέρα του, είχε πρόσφατα αναμοχλευθεί.