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Νεότερα στοιχεία έγινα γνωστά τη  Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, γύρω από την τραγωδία με τους εννέα ανθρώπους που έχασαν ακαριαία τη ζωή τους από τη συντριβή του Learjet στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ανάμεσα στους νεκρούς που αναγνωρίστηκαν είναι ένα αντρόγυνο και τα δύο μικρά παιδιά τους. Πρόκειται για τον Άνταμ Ρόμπινσον, 44 ετών, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών λογισμικού Retention.com και RB2B, τη σύζυγό του, Έλεν Σαρπ Ρόμπινσον, 40 ετών κεραμίστρια, τις δύο μικρές κόρες του ζευγαριού, η Μπέλα και η Έμμα, καθώς και την νταντά των παιδιών, τα στοιχεία της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστά.

 


Επίσης δύο φίλους της οικογένειας που επίσης δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί.

Οι γονείς του ζευγαριού επιβεβαίωσαν τις ταυτότητές τους τη Δευτέρα, σε σύντομες συνεντεύξεις που παραχώρησαν στην εφημερίδα «The Palm Beach Post».

«Είναι ένα τεράστιο πλήγμα», δήλωσε ο πατέρας του 44χρονου Άνταμ Ρόμπινσον από το Τέξας. «Η κόρη μας, ο σύζυγός της και τα δύο εγγόνια μας ήταν μέσα στο αεροπλάνο».

Μάλιστα ο Άνταμ Ρόμπινσον, είχε πραγματοποιήσει μια προφητική όσο και ανατριχιαστική λόγω του τραγικού γεγονότος που ακολούθησε ανάρτηση στο LinkedIn λίγο πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Δεν χρειάζεται να ρίξεις ένα αεροπλάνο για να μάθεις να πετάς…και δεν χρειάζεσαι VC (σ.σ. Venture Capital, δηλαδή Επιχειρηματικό Κεφάλαιο) για να χτίσεις μια επιχείρηση», έγραψε ο άτυχος άνδρας λίγο πριν το μοιραίο.

Όσο για τους δύο πιλότους, το αεροσκάφος πιλοτάριζε ο Τζεφ Γκρέγκορι, 55 ετών, έμπειρος πιλότος από την Πενσυλβάνια, με συγκυβερνήτρια την 20χρονη Νατάλια Γκαντέλα Φιλγκέιρας, κάτοικο της Φλόριντα.

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