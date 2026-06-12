Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε την Παρασκευή σε “80 με 85%”, αλλά “όχι 100%”, την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις “επόμενες ημέρες”.

Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος είπε ότι “αισθάνεται πολύ καλά” όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι (οι δύο πλευρές σ.σ.) “δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού”.

Διευκρίνισε ότι το κείμενο είναι μια “συμφωνία-πλαίσιο” (Μνημόνιο συνεννόησης), που ανοίγει μια περίοδο 60 ημερών για τεχνικές συνομιλίες.

Ο ίδιος αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η εν λόγω συμφωνία θα “ανοίξει και πάλι τα Στενά” του Ορμούζ και θα “άρει τον αποκλεισμό” που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Ο συμβιβασμός πρέπει, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, να οδηγήσει στη “διάλυση” του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και να επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο θα “καταστραφεί επί τόπου”, και στη συνέχεια θα “βγει” από τη χώρα.

Η συμφωνία προβλέπει ένα “καθεστώς επιθεώρησης”, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Ιράν από την πλευρά του θα επωφεληθεί από την άρση “μεγάλου μέρους” των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα, και θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία, εάν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν “περιλαμβάνει τον Λίβανο” δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου.

Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι “μάλλον ελάχιστες”, κρίνοντας ότι υπάρχει “ευρεία συναίνεση” υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη, και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των “σκληροπυρηνικών” και μεταξύ των “πολιτικών αρχών”.