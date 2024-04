Η Κρίστι Νόουμ, η οποία θεωρείται υποψήφια να την επιλέξει ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ για αντιπρόεδρό του ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, υπερασπίστηκε χθες Παρασκευή την επιλογή της να θανατώσει διά πυροβολισμού έναν σκύλο στο αγρόκτημά της, αφότου Δημοκρατικοί επέκριναν την αποκάλυψη που έκανε σε βιβλίο της.

Σε αποσπάσματα που εξασφάλισε η βρετανική εφημερίδα The Guardian, η κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας περιγράφει τη θανάτωση ενός «ανεπίδεκτου εκπαίδευσης» και «επικίνδυνου» σκύλου, ενώ αναφέρει επίσης ότι πυροβόλησε και σκότωσε μια κατσίκα.

Η Κρίστι Νόουμ εξιστορεί ότι ο σκύλος επιτέθηκε σε κότες που ανήκαν σε άλλη οικογένεια, συμπεριφερόμενος σαν «εκπαιδευμένος δολοφόνος» και ότι ήταν «επικίνδυνος για οποιονδήποτε ερχόταν σε επαφή μαζί του». «Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τον θανατώσω», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας τα αποσπάσματα του βιβλίου της Νόουμ, η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC) χαρακτήρισε «αποτρόπαια» την εκτέλεση ζώων. «Εάν θέλετε εκλεγμένους αξιωματούχους που δεν καυχιούνται ότι σκότωσαν κατοικίδιά τους με βάναυσο τρόπο… ψηφίστε Δημοκρατικούς», υπογράμμισε.

