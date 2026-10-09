Στη σύλληψη του 54χρονου Μάθιου Άρντ, υποψηφίου του Green Party για το Κογκρέσο στην 6η εκλογική περιφέρεια του Ουισκόνσιν, προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, μετά από φραστική επίθεση με αντισημιτικό περιεχόμενο σε βάρος 41χρονου Ισραηλινού.

Ο ίδιος φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες για έγκλημα μίσους.

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση

Σύμφωνα με το βίντεο που κατέγραψε το θύμα, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Άρντ φέρεται να του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του, κάνοντας παράλληλα χυδαίες χειρονομίες. Όταν ο 41χρονος τον ακολούθησε σε πρατήριο καυσίμων, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με τον υποψήφιο να εξαπολύει σειρά προσβλητικών χαρακτηρισμών.

«Θέλεις να μου πεις κάτι;», τον ρώτησε ο Ισραηλινός, ο οποίος είχε μαζί του στο αυτοκίνητο το παιδί του. «Ναι, είσαι ένα γ… κάθαρμα! Είσαι ένας γ… προδότης!», απάντησε ο Άρντ, συνεχίζοντας με υβριστικές αναφορές στο Ισραήλ.

Οι ύβρεις κατά του Ισραήλ

Όταν ο 41χρονος τον ρώτησε γιατί του απευθύνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς, ο 54χρονος συνέχισε να τον αποκαλεί «προδότη του Ισραήλ», ενώ επανέλαβε τις προσβολές του κατά της χώρας.

Ο Άρντ ακούγεται να χρησιμοποιεί επανειλημμένα χυδαίες εκφράσεις, στρέφοντας τα πυρά του τόσο κατά του Ισραήλ όσο και κατά του ισραηλινού λόμπι και των νεοσυντηρητικών.

Προκάλεσε το θύμα να δημοσιοποιήσει το βίντεο

Μάλιστα, ο υποψήφιος προκάλεσε τον συνομιλητή του να αναρτήσει το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο στην 6η εκλογική περιφέρεια του Ουισκόνσιν.

Όταν ο 41χρονος τον ρώτησε ποιο είναι το όνομά του, εκείνος απάντησε: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Μάθιου Άρντ».

Το περιστατικό βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, ενώ ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για έγκλημα μίσους, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση.