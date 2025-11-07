Ένα ύποπτο δέμα παραδόθηκε την Πέμπτη σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μέριλαντ που φιλοξενεί μεταξύ άλλων το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, με αποτέλεσμα τουλάχιστον επτά άνθρωποι να αρρωστήσουν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες του CNNi.

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Malcolm Grow της βάσης, μετά το άνοιγμα του πακέτου, το οποίο περιείχε μια άγνωστη λευκή σκόνη, ανέφεραν τρεις πηγές προσκείμενες στην έρευνα.

Από τη βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, επιβεβαιώθηκε σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι το άνοιγμα ενός «ύποπτου» δέματος οδήγησε στην εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» τμημάτων της βάσης.

Multiple people at Joint Base Andrews rushed to the hospital after opening a mysterious package containing white powder 🚑 pic.twitter.com/dr5CZQp2qM — John Rogers (@JohnRogers7News) November 7, 2025

«Οι ομάδες άμεσης επέμβασης που αναπτύχθηκαν στη βάση Άντριους διαπίστωσαν πως δεν υφίστατο άμεση απειλή», σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το δέμα περιείχε λευκή σκόνη, όμως καμία επικίνδυνη ουσία, μετέδωσε το CNNi. Αντιθέτως, «προπαγάνδα κατά του Τραμπ» βρέθηκε σε αυτό, σύμφωνα με το ίδιο μέσο και το Fox News, που επικαλέστηκαν πηγές προσκείμενες στην έρευνα.

Μεταξύ των επτά ανθρώπων που μεταφέρθηκαν σε ένα νοσοκομείο της βάσης, ορισμένοι υπέφεραν από πονοκέφαλο, όμως όλοι πήραν πολύ σύντομα εξιτήριο, διευκρίνισαν σήμερα ΜΜΕ.

Ερωτηθείσα σχετικά η Joint Base Andrews δεν απάντησε στα αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Η βάση, η οποία βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την αμερικανική πρωτεύουσα, χρησιμοποιείται συχνά για τις πτήσεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφίχθη την Τετάρτη εκεί, με το Air Force One, επιστρέφοντας από ένα οικονομικό φόρουμ στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά).

Π.Π.