Από θαύμα σώθηκε ένα ζευγάρι την ώρα που γευμάτιζε, αφού όχημα εισέβαλλε ξαφνικά στο εσωτερικό του εστιατορίου, αναποδογυρίζοντας το τραπέζι και προκαλώντας χάος γύρω τους.

Ανατριχιαστικό βίντεο: SUV μπούκαρε σε εστιατόριο – Από θαύμα γλίτωσαν γνωστοί influencers – https://t.co/8fOZTslv1r pic.twitter.com/KGzQSDMl1F — Patrisnews (@PatrisNewsCom) August 19, 2025

Η Νίνα Σαντιάγκο και ο σύντροφός της τραυματίστηκαν, όταν ένα όχημα έπεσε με φόρα στην τζαμαρία του εστιατορίου όπου γευμάτιζαν. Η ίδια μοιράστηκε τη συγκλονιστική εμπειρία της, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη που είναι ζωντανή.

Η ανάρτησή της αφήνει ένα ηχηρό μήνυμα για το πόσο απρόβλεπτη είναι η ζωή, και πόσο σημαντικό είναι να εκτιμάει κανείς τα απλά πράγματα, και τους ανθρώπους γύρω του.

Η ίδια λέει ότι η εμπειρία της την έκανε να δει τα πράγματα πιο σφαιρικά.

Η εξήγηση της οδηγού του SUV, που πίστευε ότι το όχημα ήταν παρκαρισμένο και τελικά κύλησε μέσα στο εστιατόριο, δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να συμβεί κάτι τόσο σοβαρό, από μια απλή στιγμή αμέλειας και απροσεξίας.