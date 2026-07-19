Ένας Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε το Σάββατο (18/7) κατά τη διάρκεια «ελεγχόμενης καταστροφής πυρομαχικών που δεν είχαν εκραγεί» στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση Μέσης Ανατολής των ΗΠΑ.

Τα πυρομαχικά αυτά προέρχονταν από ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι που είχε καταρριφθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Με τον θάνατο αυτόν φτάνουν τους 17 οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Εξάλλου, η Centcom ανέφερε ότι στην Ιορδανία εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα, τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Το Σάββατο ανέφερε ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας αγνοείται στη χώρα αυτήν.

CENTCOM Update on Recently Fallen U.S. Service Members TAMPA, Fla. — Yesterday, U.S. Central Command (CENTCOM) announced the passing of two U.S. service members and the missing status of one in Jordan following an Iranian attack on July 17. After a thorough search, U.S.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Η ανακοίνωση της CENTCOM

«Χθες, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών και την εξαφάνιση ενός τρίτου στην Ιορδανία, μετά από ιρανική επίθεση στις 17 Ιουλίου. Μετά από ενδελεχή έρευνα, Αμερικανοί στρατιωτικοί εντόπισαν σήμερα νωρίτερα στην περιοχή μη ταυτοποιημένα λείψανα. Η διαδικασία εξέτασης για την ταυτοποίηση των λειψάνων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ξεχωριστά, ένας Αμερικανός στρατιωτικός στο βόρειο Ιράκ σκοτώθηκε σε δράση στις 18 Ιουλίου κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης εξουδετέρωσης πυρομαχικών που δεν εξερράγησαν από ένα καταρριφθέν ιρανικό drone επίθεσης μονής κατεύθυνσης. Ένας δεύτερος στρατιωτικός τραυματίστηκε και συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη για ελαφρύ τραύμα.

Η CENTCOM δεν αποκαλύπτει περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των αγνοουμένων και των πεσόντων στρατιωτών, από σεβασμό προς τις οικογένειες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσής τους».