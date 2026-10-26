Η Υπηρεσία Ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, γνωστοποίησε σήμερα ότι έχει λάβει πληροφορίες για πυρκαγιά σε πλοίο, 63 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της χερσονήσου Αλ Φάου στο Ιράκ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της πυρκαγιάς, η κατάσταση των μελών του πληρώματος, καθώς επίσης η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στα ανοικτά των ακτών της χερσονήσου Αλ Φάου, στο νοτιότερο άκρο του Ιράκ, σε μια περιοχή που συνορεύει με το Κουβέιτ και το Ιράν.