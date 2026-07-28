Σε κλοιό πολλαπλών επιθέσεων βρέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 28 Ιουλίου, το βόρειο Ιράκ, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για συντονισμένα χτυπήματα από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Ερμπίλ παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να έχουν ήδη αναπτύξει εναέρια μέσα σε μια πρώτη αντίδραση.

Εκρήξεις μια ανάσα από το αμερικανικό προξενείο

Όπως μεταδίδουν ιρακινά μέσα ενημέρωσης, αλλά και το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, η περιοχή του Ερμπίλ συγκλονίστηκε από τουλάχιστον επτά ισχυρές εκρήξεις, ορισμένες εκ των οποίων σημειώθηκαν σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση από το αμερικανικό προξενείο.

Πιο αναλυτικά, αστυνομικές πηγές που επικαλείται το δίκτυο Al Jazeera αναφέρουν ότι τέσσερα ιρανικά drones έπληξαν τις περιοχές Χαλίφαν και Σοράν, βορειοανατολικά του Ερμπίλ. Τα σφοδρά χτυπήματα προκάλεσαν την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών στις περιοχές-στόχους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέπεσαν και συνετρίβησαν κοντά στα σημεία ενδιαφέροντος.

Πλήγμα στην ενεργειακή «καρδιά» της Σουλεϊμανίγια

Το μπαράζ των επιθέσεων δεν περιορίστηκε μόνο στο Ερμπίλ. Την ίδια περίπου ώρα (νωρίς το πρωί της Τρίτης), μπήκε στο στόχαστρο και μια κρίσιμη στρατηγική υποδομή. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο του Ιράν, IRIB, επίθεση δέχτηκε και το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ (Khor Mor).

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται στη Σουλεϊμανίγια της αυτόνομης κουρδικής περιφέρειας, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από το Ερμπίλ και θεωρείται «ομφάλιος λώρος» για την περιοχή, καθώς τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τον μεγαλύτερο όγκο του τοπικού πληθυσμού.

Επίδειξη δύναμης από τις ΗΠΑ

Η κλιμάκωση της βίας προκάλεσε την άμεση εναέρια αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, ως απάντηση στη δράση των ιρανικών drones, ο ουρανός πάνω από το Ερμπίλ γέμισε με αμερικανικά πτητικά μέσα. Περισσότερα από δέκα μαχητικά πολεμικά αεροσκάφη και drones των ΗΠΑ ξεκίνησαν να επιχειρούν και να περιπολούν στον εναέριο χώρο της περιοχής.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις εκτενείς αναφορές των διεθνών δικτύων, μέχρι αυτή τη στιγμή τηρείται σιγή ιχθύος σε επίσημο επίπεδο, καθώς ούτε οι ιρακινές, ούτε οι αμερικανικές αρχές έχουν προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση των γεγονότων.