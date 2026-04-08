Εξαγριωμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν την Τρίτη στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα, στον απόηχο του φονικού πυραυλικού πλήγματος.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν πύραυλοι, προερχόμενοι από την πλευρά του Κουβέιτ, έπληξαν την Τρίτη σπίτι στο Χορ αλ Ζουμπάιρ κοντά στη Βασόρα, ανέφεραν νωρίτερα αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας και υγείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ιρακινή αστυνομία ενημέρωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #διαδηλωτές #Ιράκ #Κουβέιτ #προξενείο