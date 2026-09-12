Το Ιράκ χαιρέτισε απόψε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίποινα για την επίθεση που δέχτηκε ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που είχαν εκτοξευτεί από το ιρακινό έδαφος.

Η Βαγδάτη καταδίκασε τις επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας και σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, αναφέρεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Η κυβέρνηση του Ιράκ θα συνεργαστεί με φίλες και σύμμαχες χώρες για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιου είδους επιθέσεων, μετέδωσαν εξάλλου τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

⚡BREAKING: Saudi Arabia has reportedly stopped exporting oil after shutting down its East-West Pipeline, following multiple attacks on its East-West Pipeline pumping stations on Thursday, which the Saudi Energy Ministry confirmed. The entire pumping station has reportedly been… pic.twitter.com/30jEYxTV8Q — Iran Flash News (@FlashWireNews) September 11, 2026

Σαουδική Αραβία: Drones από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής-Δύσης

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών.

SAUDI ARABIA SHUTS DOWN EAST-WEST OIL PIPELINE AFTER MULTIPLE ATTACKS Saudi Arabia has shut down its strategic East-West Pipeline as a precaution after multiple attacks on Thursday morning in the Riyadh and Madinah regions left several people injured. The Ministry of Energy… https://t.co/IVuwGl8KlE — THE WORLD CORRESPONDENT (@TheWorldCorresp) September 11, 2026

Saudi Arabia shut down its East-West oil pipeline after projectile strikes sparked fires at pump stations. That’s the main Hormuz bypass (~5M barrels/day). Oil already over $100. What’s the next move?https://t.co/KXAsJsATKW — PetroWasHere (@petrowashere) September 11, 2026

Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίποινα σε αυτό το στάδιο, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού του Ιράκ. Ωστόσο, το Ριάντ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαφυλάξει την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας, καθώς και τις κρίσιμες υποδομές της.

Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις.