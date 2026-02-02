Το Ιράκ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν επίσημες δικαστικές έρευνες για περισσότερους από 1.300 κρατούμενους μέλη του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) που μεταφέρθηκαν πρόσφατα από συριακά εδάφη στη χώρα στο πλαίσιο επιχείρησης υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου του Ιράκ, αναφέρεται ότι «οι διαδικασίες έρευνας έχουν ξεκινήσει για 1.387 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Daesh, (σ.σ. όπως αποκαλείται το Ισλαμικό Κράτος στα αραβικά), τα οποία μεταφέρθηκαν πρόσφατα από τη Συρία».

Οι έρευνες πραγματοποιούνται από ειδικούς αντιτρομοκρατικούς δικαστές υπό την επίβλεψη του προέδρου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Οι ύποπτοι αυτοί είναι μέρος μιας ευρύτερης ομάδας περίπου 7.000 κρατουμένων που βρίσκονταν προηγουμένως υπό τον έλεγχο των Κούρδων μαχητών της Συρίας, οι οποίοι είχαν αναλάβει τη φυλακή και τον έλεγχο των στρατοπέδων μετά την ήττα του ΙΚ στη Συρία. Σύμφωνα με ιρακινές πηγές ασφαλείας, στους μεταφερόμενους περιλαμβάνονται Σύροι, Ιρακινοί, Ευρωπαίοι και άλλες εθνικότητες.

Αν και οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει σχέδιο μεταφοράς έως 7.000 κρατουμένων από τη Συρία στο Ιράκ, διεθνείς αναφορές επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα έχουν μεταφερθεί πολύ λιγότεροι, περίπου 450 έως 500, με το ιρακινό υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει ότι ο αριθμός παραμένει «πολύ περιορισμένος» μπροστά στην αναμενόμενη ροή.

Η απόφαση για την έναρξη δικαστικών ερευνών συνδέεται με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία: οι δυνάμεις της Δαμασκού ανέκτησαν τον έλεγχο εδαφών που διατηρούσαν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) η κουρδική συμμαχία που κρατούσε χιλιάδες μέλη και υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ φυλακές και στρατόπεδα, οδηγώντας σε αστάθεια σχετικά με τη φύλαξη των κρατουμένων.

Η διεθνής κοινότητα έχει αντιδράσει ανάμικτα: ενώ το Ιράκ επιμένει ότι όλοι οι ύποπτοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θέσης στην ιεραρχία του ΙΚ, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ιρακινών δικαστηρίων και θα δικαστούν σύμφωνα με τη νομοθεσία, άλλες φωνές εκφράζουν ανησυχίες για την τήρηση διεθνών προτύπων δίκαιης δίκης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αξιωματούχοι, αλλά και πρώην στρατιωτικοί όπως ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου Babakir Zebari, έχουν μάλιστα ζητήσει επιβολή της θανατικής ποινής σε όσους μεταφέρονται, επικαλούμενοι τον «υψηλό κίνδυνο» που παρουσιάζουν αυτές οι ομάδες για την εθνική ασφάλεια.

Ωστόσο, μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Amnesty International (Διεθνής Αμνηστία), κατήγγειλαν πρόσφατα ότι κρατούμενοι σε ιρακινά «κέντρα αποκατάστασης» έχουν υποβληθεί σε βασανιστήρια, ηλεκτροσόκ, υποχρεωτικές καταθέσεις υπό πίεση και άλλες μορφές κακοποίησης, ενέργειες που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των εις βάθος ερευνών και των αποδείξεων που θα προκύψουν.

Υπενθυμίζεται ότι το 2014 το Ισλαμικό Κράτος είχε καταλάβει εκτεταμένες περιοχές στη Συρία και στο Ιράκ, διαπράττοντας μαζικές σφαγές, σεξουαλική δουλεία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πριν ηττηθεί το 2017 στο Ιράκ με την υποστήριξη διεθνούς συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ και δύο χρόνια αργότερα στη Συρία από τις SDF.

Με πληροφορίες από: The National News