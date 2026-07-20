Νέος συναγερμός σήμανε στις αρχές ασφαλείας του ιρακινού Κουρδιστάν, καθώς οι αμυντικές δυνάμεις προχώρησαν στην έγκαιρη εξουδετέρωση μιας αεροπορικής απειλής στη βόρεια περιοχή της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έφερε εκρηκτικό φορτίο αναχαιτίστηκε και καταρρίφθηκε σε κοντινή απόσταση από την αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ.

Η συγκεκριμένη στρατιωτική υποδομή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σε αυτή βρίσκονται εγκατεστημένες αμερικανικές δυνάμεις.

Τις σχετικές πληροφορίες για το συμβάν μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο επίσημες πηγές από τους τοπικούς μηχανισμούς ασφαλείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές σε αυτό το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε ανατολικά της Αρμπίλ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου, η ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, πλούσια σε πετρέλαιο, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Ακόμη κι αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, δυνάμεις του Ιράν ή προσκείμενες σε αυτό συνέχισαν να στοχοποιούν δυνάμεις της εξόριστης ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης, που η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί πως υπηρετούν αμερικανικά ή/και ισραηλινά συμφέροντα.