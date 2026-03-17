Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στη Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ, τις πρώτες πρωινές ώρες, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Reports of a strike by an Iranian one-way attack drone in the vicinity of the U.S. Embassy in Baghdad. pic.twitter.com/cznM4XDfHi
— OSINTdefender (@sentdefender) March 17, 2026
Παράλληλα, λίγο νωρίτερα πηγές του ίδιου πρακτορείου σε υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι δυο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στοχοποίησαν εκ νέου την πρεσβεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της πρωτεύουσας.
🚀🇮🇶🇮🇷🇺🇸 JUST NOW: POWERFUL EXPLOSION in the 6TH ROUND of attacks tonight on the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq pic.twitter.com/jexNHWknvq
