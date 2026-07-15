Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι δυνάμεις ασφαλείας στο Ιρακινό Κουρδιστάν, μετά από σειρά ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα Αρμπίλ.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου και επιβεβαιωμένες αναφορές από τοπικές πηγές ασφαλείας, οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολύ μικρή απόσταση από το κτήριο του προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη.

Η ένταση των εκρήξεων προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την προέλευση των πληγμάτων, το μέγεθος των υλικών ζημιών ή την ύπαρξη τυχόν τραυματισμών.

Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο, το οποίο έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Τα συντρίμμια του έπεσαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο.