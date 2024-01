Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά έπληξε χθες Πέμπτη εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ, στην περιοχή Σουλεϊμανίγια του ιρακινού Κουρδιστάν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο δύο αξιωματούχους που ανέφεραν ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο ζημιές περιορισμένης έκτασης.

Drone attack on Khor Mor gas field in northern Iraq;

This field has been managed by the Emirati company Dana for many years. pic.twitter.com/7mGpGEdl45

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Middle East News (@Draganov313) January 25, 2024