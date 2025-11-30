Επίθεση σε φορτηγά βυτιοφόρα που μετέφεραν καύσιμα στην πόλη Ερμπίλ του βόρειου Ιράκ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ.

Το υπουργείο Εσωτερικών κατηγόρησε “ταραξίες” για την επίθεση αυτή, η οποία σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την επίθεση με ρουκέτες στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ του Ιράκ, που είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η παραγωγή και να προκληθούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.