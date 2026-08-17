Στη σύσταση ερευνητικής επιτροπής προχώρησε ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι, μετά τη νυχτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που είχε ως στόχο το γραφείο του πρωθυπουργού της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν και την κατοικία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας.

Ενώ οι κουρδικές αρχές δείχνουν την πλευρά των συνόρων με το Ιράν, η ιρανική διπλωματία καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «ύποπτη» επιχείρηση που σκοπεύει να τορπιλίσει τις διμερείς σχέσεις.

Στο στόχαστρο το πρωθυπουργικό γραφείο και οι υπηρεσίες πληροφοριών

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών του Ιρακινού Κουρδιστάν, η αεροπορική προσβολή δεν περιορίστηκε μόνο στις εγκαταστάσεις της κουρδικής πρωθυπουργίας.

Παράλληλα, στο στόχαστρο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρέθηκε και η κατοικία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών της αυτόνομης περιφέρειας. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η επιχείρηση εξαπολύθηκε από τη συνοριακή γραμμή με το Ιράν.

«Ύποπτη επιχείρηση» βλέπει η Τεχεράνη και καταδικάζει

Από την πλευρά της, η ιρανική διπλωματία έσπευσε να καταδικάσει το συμβάν, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή και κάνοντας λόγο για μια προβοκατόρικη ενέργεια.

Όπως μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, χαρακτήρισε την επίθεση ως «ύποπτη» επιχείρηση και υπογράμμισε την ακλόνητη αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να διαφυλάξει τις φιλικές σχέσεις τόσο με την κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ όσο και με την περιφέρεια του Κουρδιστάν, αλλά και την επιτακτική ανάγκη να αποτραπούν οι σκοτεινές σκευωρίες των κοινών εχθρών, οι οποίες αποσκοπούν στο να τορπιλίσουν τη σταθερότητα και τις διμερείς επαφές των δύο χωρών.