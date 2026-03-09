Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης και αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην ιρακινή αστυνομία.

Earlier, a U.S. C-RAM system shot down two drones launched by the Islamic Resistance in Iraq over Erbil, in the Kurdistan Region of Iraq. pic.twitter.com/8ZVAwI2JyS — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 9, 2026

Παράλληλα, drones στοχοποίησαν στρατιωτική βάση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας.