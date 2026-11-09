Εγκατάσταση παραγωγής αερίου που διαχειρίζεται εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν υπέστη επίθεση χθες Κυριακή, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο εφοδιασμός ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, ανακοίνωσαν οι κουρδικές αρχές.

«Στις 23:00 (σ.σ. τοπική ώρα• 22:00 ώρα Ελλάδας), το κοίτασμα αερίου στη Χορ Μορ έγινε στόχος τρομοκρατικής επίθεσης», ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τους φυσικούς πόρους και την παραγωγή ηλεκτρισμού σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα κουρδικά σώματα ασφαλείας δήλωσε ότι το κοίτασμα αερίου υπέστη επίθεση από «μη επανδρωμένο εναέριο όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά».

Το συγκρότημα της Χορ Μορ, που τροφοδοτεί τους περισσότερους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς του Κουρδιστάν, και ανήκει στην Dana Gas των ΗΑΕ, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Η επίθεση εναντίον της εγκατάστασης της Χορ Μορ διέκοψε τον εφοδιασμό με αέριο, ανέφερε ο Ομέντ Άχμεντ, εκπρόσωπος της περιφερειακής αρχής ηλεκτρισμού.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση μέχρι στιγμής.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η περιφέρεια του Κουρδιστάν μπαίνει συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων με ρουκέτες και drones, οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο ειδικά κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου. Οι τοπικές αρχές έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν ιρακινές ένοπλες παρατάξεις που πρόσκεινται στο Ιράν.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί πίεση εδώ και καιρό στη Βαγδάτη προκειμένου να αφοπλίσει τα ένοπλα κινήματα που πρόσκεινται στην Τεχεράνη.