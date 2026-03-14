Επίθεση με drones στόχευσε αργά το βράδυ του Σαββάτου μια στρατιωτική βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, βάση που μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε στρατεύματα του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, είπαν δύο αξιωματούχοι σε δυνάμεις ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη έξω από το περιμετρικό τείχος, πάνω σε αποθήκες και προσωρινές κατασκευές, προκαλώντας πυρκαγιά», δήλωσε μία από τις πηγές.

Από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, φιλοϊρανικές ιρακινές ομάδες πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή.