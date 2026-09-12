Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), το οποίο εκτοξεύτηκε από την επαρχία Μαϊσάν, είχε στόχο τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι (φωτό).

Iraq’s Prime Minister Ali al-Zaidi ordered the formation of an investigative council and dismissed the commander of military operations in Maysan province, from which Saudi Arabia says the drones that struck its East-West pipeline were launched, according to the Iraqi News… pic.twitter.com/BmQTiZ6Pp4 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) September 12, 2026

Ο διοικητής Επιχειρήσεων της επαρχίας Μαϊσάν απομακρύνθηκε από τη θέση του, αφού τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν από περιοχή που βρισκόταν υπό την επίβλεψή του.

Saudi Arabia attacked from Iraq: Baghdad fires senior security commander https://t.co/HQhBZxdGbG — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) September 11, 2026

🚨#BREAKING: Iraq fires a senior military commander after determining that recent drone attacks against Saudi Arabia were launched from southern Iraq. — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 11, 2026

Το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού έδωσε παράλληλα εντολή για τη σύσταση ερευνητικού συμβουλίου, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση και θα διερευνήσει τη λειτουργία της Διοίκησης Επιχειρήσεων της Μαϊσάν.