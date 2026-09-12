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Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), το οποίο εκτοξεύτηκε από την επαρχία Μαϊσάν, είχε στόχο τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι (φωτό).

Ο διοικητής Επιχειρήσεων της επαρχίας Μαϊσάν απομακρύνθηκε από τη θέση του, αφού τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν από περιοχή που βρισκόταν υπό την επίβλεψή του.

Το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού έδωσε παράλληλα εντολή για τη σύσταση ερευνητικού συμβουλίου, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση και θα διερευνήσει τη λειτουργία της Διοίκησης Επιχειρήσεων της Μαϊσάν.

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