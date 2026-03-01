Προειδοποίηση για ενεργές απειλές κατά αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ εξέδωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, επισημαίνοντας τον κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Πρεσβείας στην πλατφόρμα X, οι αμερικανικές αρχές «παρακολουθούν ενεργές απειλές κατά αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, επιχειρήσεων και ιδιωτών».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται κοντά στο διπλωματικό συγκρότημα στη Βαγδάτη, με την Πρεσβεία να προειδοποιεί ότι ενδέχεται να μετατραπούν σε βίαια επεισόδια.

Παράλληλα, καλούνται οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να αποφεύγουν τα μεγάλα πλήθη, καθώς –όπως υπογραμμίζεται– οι διαδηλώσεις μπορεί να κλιμακωθούν αιφνιδίως.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις αμερικανικές αρχές να αξιολογούν διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας στην περιοχή.