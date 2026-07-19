Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) φορτωμένο με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του βόρειου Ιράκ, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω νέας επίθεσης με drones κατά της πόλης, προκαλώντας συναγερμό στις αμερικανικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BasNews, το αμερικανικό προξενείο ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνάς του, καθώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με εκρηκτικά στόχευσαν το Ερμπίλ.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στον ουρανό πάνω από την πόλη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Πηγή: Reuters