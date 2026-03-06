Τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το αεροδρόμιο της Βασόρα και δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησε στο Agence France-Presse.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ένα drone συνετρίβη στον τερματικό σταθμό φορτίου του αεροδρομίου της Βασόρας. Δύο ακόμη έπληξαν εγκαταστάσεις αμερικανικής εταιρείας στο πετρελαϊκό συγκρότημα Μπουρτζέσια, ενώ ένα τέταρτο χτύπησε το μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου Ρουμάιλα, όπου δραστηριοποιείται ο βρετανικός ενεργειακός κολοσσός BP.

Την ίδια ώρα, ο γαλλικός ενεργειακός όμιλος TotalEnergies ζήτησε από το εκπατρισμένο προσωπικό του να αποχωρήσει εσπευσμένα από έργα που υλοποιεί στη Βασόρα, όπως ανέφεραν πηγές του ιρακινού πετρελαϊκού τομέα.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή, οι οποίες ακολούθησαν την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η TotalEnergies αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις, ωστόσο είχε ήδη ανακοινώσει από την Τρίτη ότι προετοιμάζει την επιστροφή των οικογενειών των εργαζομένων της από την περιοχή, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας.