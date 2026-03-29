Δύο ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε αεροπορικό πλήγμα στη Μοσούλη, μητρόπολη του βόρειου Ιράκ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, καταγγέλλοντας «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» σε ανακοίνωσή του.

Οι πέντε αστυνομικοί οι οποίοι τραυματίστηκαν «στοχοποιήθηκαν σε δεύτερο πλήγμα καθώς επενέβαιναν για να διασώσουν» τους ανωτέρους τους που είχαν χτυπηθεί σε πρώτο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράμμισε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε «στην καρδιά της Μοσούλης».

Η συγκεκριμένη επίθεση έγινε εναντίον θέσης που μοιράζονται η ιρακινή αστυνομία και η οργάνωση Χασντ ας Σάαμπι («μονάδες λαϊκής κινητοποίησης»), επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη συμμαχία αυτή, προσκείμενη στο Ιράν, η οποία τυπικά είναι πλέον ενταγμένη στον τακτικό στρατό αλλά συνιστώσες της θεωρείται πως συνεχίζουν να δρουν αυτόνομα.