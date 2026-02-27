Ο κυριότερος υποψήφιος για την πρωθυπουργία στο Ιράκ, Νούρι αλ Μάλικι, συναντήθηκε σήμερα με τον Αμερικανό διπλωμάτη Τομ Μπάρακ, παρά τις έντονες πιέσεις από την Ουάσιγκτον να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Ο Μπάρακ, που είναι πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το Ιράκ το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιώντας επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το επίσημο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA, σήμερα έγινε δεκτός από τον Μάλικι.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις πολιτικές εξελίξεις στο Ιράκ και τις εθνικές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου. Σε ανακοίνωση του γραφείου του, ο Μάλικι τόνισε «την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας του Ιράκ και της βούλησης του λαού του», καθώς και «τη σημασία στήριξης της δημοκρατικής διαδικασίας και ενίσχυσης της πολιτικής σταθερότητας». Δεν έγινε γνωστό ποιο μήνυμα μετέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Τον προηγούμενο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση που ο Μάλικι —ο οποίος θεωρείται προσκείμενος στο Ιράν— επιστρέψει στην πρωθυπουργία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν τη βοήθειά τους προς το Ιράκ.

Ο Μάλικι έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να αποσύρει την υποψηφιότητά του, η οποία υποστηρίζεται από το «Πλαίσιο Συντονισμού», συμμαχία σιιτικών παρατάξεων που διαθέτει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και διατηρεί δεσμούς με την Τεχεράνη. Παράλληλα, επιχειρεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον.

Το Ιράκ τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δύο χώρες με τις οποίες διατηρεί σχέσεις, παρά τη μεταξύ τους έντονη αντιπαράθεση.