Πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στοχοποίησε χθες Τετάρτη το βράδυ μεγάλη εγκατάσταση εξόρυξης και διαμετακόμισης αερίου στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, διακόπτοντας τον εφοδιασμό ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Στις 23:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 22:30 ώρα Ελλάδας), drone έπληξε την εγκατάσταση του κοιτάσματος πετρελαίου Χορ Μορ, διακόπτοντας την παροχή αερίου σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες», ανέφερε η αρχή αερίου και ηλεκτρισμού της περιφέρειας σε ανακοίνωσή της.

A drone has reportedly struck the Khor Mor oil and gas field in Iraq pic.twitter.com/kubVYk6Ivh — Energy Headline News (@OilHeadlineNews) November 27, 2025

Το κοίτασμα Χορ Μορ εκμεταλλεύεται εταιρεία των ΗΑΕ, η Dana Gas. Βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Κιρκούκ και Σουλεϊμανίγια και τροφοδοτεί με ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος του Κουρδιστάν.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας της περιοχής εξήγησε πως το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε «δεξαμενές αποθήκευσης, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά».

Οι ιρακινές αρχές ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η καταστροφή δεν προκάλεσε ανθρώπινα θύματα, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την απόπειρα να τρωθεί «η ασφάλεια και η οικονομική σταθερότητα» της χώρας.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης ως αυτό το στάδιο.

Η επίθεση προκάλεσε απώλεια ισχύος της τάξης των 2.600 μεγαβάτ (MW), ή αλλιώς του 80% της δυναμικότητας της περιοχής, σύμφωνα με τον Ομέντ Άχμεντ, εκπρόσωπο του ρυθμιστικού φορέα της αγοράς ηλεκτρισμού στην περιοχή του Κουρδιστάν.

Το συγκρότημα Χορ Μορ έχει υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024, τέσσερις εργαζόμενοι, υπήκοοι Υεμένης, σκοτώθηκαν επίσης σε πλήγμα drone.

Στην περιφέρεια του Κουρδιστάν καταγράφτηκε φέτος σειρά επιθέσεων με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά πλειονότητα εναντίον πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Για τις περισσότερες ενέργειες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης.