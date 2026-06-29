Η κυβέρνηση της Βαγδάτης κάλεσε όλες τις φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και βρίσκονται εντός της ιρακινής επικράτειας να προχωρήσουν στον πλήρη αφοπλισμό τους.

Την επίσημη αυτή ανακοίνωση έκανε ο εκπρόσωπος του ιρακινού υπουργικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας πως η τελική προθεσμία που έχει δοθεί στις συγκεκριμένες ομάδες προκειμένου να συμμορφωθούν με τις κυβερνητικές υποδείξεις εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τις έντονες προσπάθειες που καταβάλλει το επίσημο κράτος για την ενίσχυση του ελέγχου της ασφάλειας και της σταθερότητας στα εδάφη του.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται πριν από την επίσκεψη του νέου Ιρακινού πρωθυπουργού Άλι αλ Ζαΐντι στις ΗΠΑ, την ώρα που η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις σε αυτές τις ομάδες να παραδώσουν τα όπλα τους.

Ορισμένες από αυτές τις ομάδες στοχοποίησαν επανειλημμένα αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.