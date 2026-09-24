Σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση νέων ισορροπιών ασφαλείας στο βόρειο Ιράκ αποτελεί η κοινή δήλωση που υιοθέτησαν την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί αλ Ζαΐντι. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πλήρη αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας του Ιράκ στο Σινγκάλ και στον τερματισμό της παρουσίας ξένων ένοπλων δυνάμεων, ενώ συνέδεσαν την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας με τη σταδιακή παράδοση της τουρκικής στρατιωτικής εγκατάστασης Μπασίκα-Ζιλκάν στην ιρακινή ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η εξέλιξη συνδέει την τουρκική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή με την πρόοδο που θα σημειώνει η ιρακινή πλευρά στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων ασφαλείας. Η κοινή δήλωση δεν προσδιορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της παράδοσης, αλλά προβλέπει ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, βάσει συμφωνημένου μηχανισμού και χρονοδιαγράμματος.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά το Σινγκάλ, περιοχή όπου δραστηριοποιούνται ένοπλες δυνάμεις που η Τουρκία συνδέει με το PKK. Η κοινή δήλωση, ωστόσο, δεν κατονομάζει το PKK, αλλά αναφέρεται γενικότερα σε «απαγορευμένα ξένα ένοπλα στοιχεία».

Η διατύπωση της συμφωνίας προβλέπει ότι η αποκατάσταση της πλήρους κρατικής εξουσίας του Ιράκ στο Σινγκάλ και ο τερματισμός της παρουσίας των συγκεκριμένων ένοπλων δυνάμεων αποτελούν μέρος της διαδικασίας ασφαλείας που ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή παράδοση της Μπασίκα-Ζιλκάν στη Βαγδάτη.