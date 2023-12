Τουλάχιστον τρεις ρουκέτες με στόχο την Αμερικανική Πρεσβεία στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης εκτοξεύθηκαν σήμερα τα ξημερώματα, αλλά έπεσαν κοντά σε αυτή τη συνοικία της πρωτεύουσας του Ιράκ όπου βρίσκονται κυβερνητικά κτήρια και ξένες αντιπροσωπείες, ανακοίνωσε Ιρακινός αξιωματούχος ασφαλείας.

Explosions were heard near the US embassy in Baghdad’s heavily fortified Green Zone early on Friday, and sirens calling on people to “duck and cover” were activated in Baghdad, Iraq 🇮🇶 | 8 November 2023 | #Iraq #USEmbbassy #explosionspic.twitter.com/CjN6gxCDhf

— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 8, 2023