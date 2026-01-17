Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπάρακ και ο αρχηγός των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία Μαζλούμ Άμπντι έφθασαν σήμερα στο Ερμπίλ για μια συνάντηση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή της προεδρίας του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο Τομ Μπάρακ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κούρδο ηγέτη Μασούντ Μπαρζανί, κατόπιν με τον Μαζλούμ Άμπντι, τον επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, που ελέγχουν οι Κούρδοι και τον Νετσιρβάν Μπαρζανί, τον Πρόεδρο του Ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Αυτές οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ του συριακού στρατού και κουρδικών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της Συρίας, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Δαμασκού και των Κούρδων για την εφαρμογή μιας συμφωνίας που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2025, με στόχο την ενσωμάτωση των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών τους στους κόλπους του συριακού κράτους, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.