Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση εκκαθάρισης του πολιτικού σκηνικού προχώρησαν οι ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας, τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Ιουνίου, όταν με εντολή του Πρωθυπουργού Άλι αλ Ζαΐντι, συνελήφθησαν κορυφαίοι πολιτικοί, βουλευτές και ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης, στο πλαίσιο μιας σαρωτικής εκστρατείας κατά της διαφθοράς.

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Έφοδοι των Δυνάμεων (CTS) στην Πράσινη Ζώνη

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές και πηγές ασφαλείας που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από πάνοπλες μονάδες της επίλεκτης Υπηρεσίας Αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας (CTS).

Οι Δυνάμεις Ασφαλείας πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές εφόδους σε πολυτελείς κατοικίες και γραφεία αξιωματούχων εντός της αυστηρά φρουρούμενης Πράσινης Ζώνης στη Βαγδάτη, όπου εδρεύουν το Κοινοβούλιο, το πρωθυπουργικό γραφείο και οι ξένες Πρεσβείες. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση για την ταυτότητα όλων των συλληφθέντων.

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Η «δέσμευση» Ζαΐντι και η αφορμή της επιχείρησης

Ο Πρωθυπουργός Άλι αλ Ζαΐντι, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της χώρας τον Μάιο, είχε δεσμευτεί εξ αρχής για την πάταξη της διαφθοράς, ένα από τα πιο βαθιά και επίμονα προβλήματα του Ιράκ, το οποίο καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Η επιχείρηση οργανώθηκε αφού οι ιρακινές Δικαστικές Αρχές εξέδωσαν τα απαραίτητα εντάλματα σύλληψης για την εξάρθρωση φερόμενων δικτύων διαφθοράς.

Οι αποκαλύψεις του πρώην υπουργού πετρελαίου

Οι σημερινές καταιγιστικές εξελίξεις αποτελούν ουσιαστικά το δεύτερο κύμα συλλήψεων, μετά τον πρόσφατο εγκλωβισμό υψηλόβαθμων στελεχών.

Σύμφωνα με ανώτατη πηγή που επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA, ο συνδετικός κρίκος για την αποκάλυψη του δικτύου ήταν ο Αντνάν αλ-Τζουμάιλι.

Ο αλ-Τζουμάιλι, αναπληρωτής Υπουργός Πετρελαίου, αρμόδιος για τα διυλιστήρια, είχε συλληφθεί λίγο καιρό πριν, για υποθέσεις διαφθοράς. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, προχώρησε σε ομολογίες και αποκαλύψεις, εμπλέκοντας με την κατάθεσή του ένα ευρύτατο και βαθιά ριζωμένο δίκτυο ανώτατων κρατικών λειτουργών, οδηγώντας έτσι στην έκδοση των νέων ενταλμάτων που εκτελέστηκαν σήμερα.

Κάποιοι από τους υπόπτους αντιλήφθηκαν την κινητοποίηση και κατάφεραν να διαφύγουν προτού προσεγγιστούν από τους κομάντος της CTS.

Αντιδρώντας άμεσα, οι Αρχές Ασφαλείας προχώρησαν στον πλήρη αποκλεισμό όλων των εισόδων και εξόδων της Πράσινης Ζώνης και ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας έρευνα για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εκστρατεία κατά της διαφθοράς αναμένεται να κλιμακωθεί και να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση τις επόμενες ημέρες.

🇮🇶 #BREAKING: Several arrests have reportedly been made by Iraqi military forces inside Baghdad’s Green Zone. Gunfire has also been heard in the area as security forces continue operations in the capital.#Iraq #Baghdad #GreenZone #Breaking https://t.co/A44a9KIBjF pic.twitter.com/153tua6y0S — The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 28, 2026

🇮🇶 #BREAKING: Iraqi Army M1 Abrams tanks have reportedly entered Baghdad’s Green Zone as Iraqi Special Operations Forces conduct a series of arrest operations. According to reports from Baghdad, the operation is targeting several pro-Iran political figures. Local media say those… https://t.co/XUwYDnCjYX pic.twitter.com/naOeheEOmA — The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 28, 2026