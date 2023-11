Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν από εκρήξεις βομβών και πυρά ενόπλων στην επαρχία Ντιγιάλα του ανατολικού Ιράκ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο πηγές των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η επίθεση εκδηλώθηκε απόψε κοντά στην πόλη Αμρανίγια και στόχος της φέρεται να ήταν συγγενείς ενός βουλευτή της περιοχής.

At least 10 people have been killed, and 14 others were wounded in a roadside bomb attack in al-Amraniya in Diyala, Iraq pic.twitter.com/g6JuZuOQpI

— Mohammed (@MazAlJumaily) November 30, 2023