Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουτ του ανατολικού Ιράκ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 11, δήλωσαν σήμερα στο Ρόιτερς οι υγειονομικές αρχές της πόλης και δύο πηγές στην αστυνομία.

#BREAKING: At least 50 people, mostly women and children, were killed in a fire that broke out early Thursday at a shopping mall in the city of Kut, Iraq’s Wasit province, Governor Mohammed Jameel al-Miyahi announced. The blaze has since been brought under control.

