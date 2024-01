Τουλάχιστον δύο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός αμερικανικών βομβαρδισμών τη νύχτα χθες Τρίτη στο Ιράκ εναντίον υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών σε αντίποινα για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αμερικανών στρατιωτών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους.

Τα πλήγματα είχαν στόχο θέσεις της Κατάεμπ Χεζμπολάχ («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού») –οργάνωσης που αποτελεί μέρος των Χασντ ας Σάαμπι («Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης», παραστρατιωτικών ενταγμένων πλέον στον τακτικό στρατό– στην περιοχή Ζουρφ αλ Σάχαρ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της Βαγδάτης, καθώς και στην περιοχή Αλ Κάιμ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Footage from the place of the airstrike in Jufr Al Nasr #Baghdad #Iraq #العراق pic.twitter.com/WXv08L189Q

Οι δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στην Αλ Κάιμ.

Location of the U.S airstrike in AlQaem, Iraq targeting a Kataib Hezbollah facility. Two have been confirmed killed thus far in this location pic.twitter.com/ZHGNmxuQOt

— Steven Nabil (@thestevennabil) January 23, 2024