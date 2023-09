Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε, το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, σε χώρο γαμήλια δεξίωσης στη Νινευή του Ιράκ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους ασφαλείας και νοσοκομειακές πηγές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κτήριο που βρίσκεται στη συνοικία Χαμντανίγια.

Εκατοντάδες άνθρωποι – περίπου χίλιοι, σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya – είχαν κατακλύσει την αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων, η οποία έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή.

Το Al Arabiya μεταδίδει ότι στρατιωτικό αεροσκάφος θα μεταφέρει στη Βαγδάτη ορισμένους από τους σοβαρότερα τραυματισμένους.

#BREAKING #Iraq One hundred people were killed at a wedding in a fire in northern Iraq, and another 150 were injured. pic.twitter.com/MXXEB8VAt6 — The National Independent (@NationalIndNews) September 26, 2023

A fire during a wedding celebration in Iraq’s Nineveh province’s Hamdaniya district resulted in the loss of nine lives and left 25 individuals injured.#iraq #Nineveh #Hamdaniya #fire pic.twitter.com/3oz3H6Az3Z — NewsAlerts Global (@NewsAlertsG) September 26, 2023

UPDATE: More than 100 deaths and 150 injuries due to a large fire at a wedding hall in Hamdania district of Neniveh, Iraq’s state media reported pic.twitter.com/GTwrEEaI0H — Insider Corner (@insidercnews) September 26, 2023