Η εξαγωγή ιρακινού πετρελαίου από τον αγωγού του Κιρκούκ στο λιμάνι Τζεϊχάν της Τουρκίας ξεκίνησε από σήμερα, ανακοίνωσε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ Χαγιάν Άμπντελ Γάνι.

Ο αγωγός θα μεταφέρει αρχικά ποσότητα 170.000 βαρελιών ημερησίως, η οποία σταδιακά θα αυξηθεί στα 250.000 BPD, πρόσθεσε.

Η ιρακινή κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν κατέληξαν σε συμφωνία την Τρίτη για να ξαναρχίσουν οι εξαγωγές πετρελαίου προς την Τουρκία.

Σήμερα, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία SOMO υπέγραψε συμφωνίες με διεθνείς μεταφορείς και αγοραστές για την εξαγωγή αργού μέσω της Τουρκίας, της Ιορδανίας και της Συρίας, μετέδωσε το ιρακινό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #αγωγός Κιρκούκ-Τζεϊχάν #εξαγωγή πετρελαίου #Ιράκ #Τουρκία