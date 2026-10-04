Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Νατζάφ στο Ιράκ θα ξαναρχίσει τις πτήσεις από και προς το Ιράν από σήμερα, Κυριακή, με τρεις προγραμματισμένες βραδινές πτήσεις, μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ που επικαλείται ανακοίνωση του αερολιμένα.

Το Ιράκ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι μια αμερικανική εξαίρεση θα επιτρέψει σε ιρανικές αεροπορικές εταιρίες να εκτελούν έως και 40 πτήσεις ημερησίως από και προς το Νατζάφ, εκτός από τις αερογραμμές Mahan Air.