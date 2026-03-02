Τραγικός ο απολογισμός της ισραηλινής επίθεσης της 28ης Φεβρουαρίου σε δημοτικό σχολείο θηλέων στην πόλη Minab, στη νότια επαρχία Ορμοζγκάν, με τους νεκρούς να φτάνουν τους 148, και την πλειοψηφία των θυμάτων να είναι κορίτσια.

Σε αυτή τη δήλωση προέβη ο κυβερνήτης της πόλης, Mohammad Radmehr, όπως μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η επίθεση εντάσσεται σε ευρύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που άρχισαν την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο μιας κλιμάκωσης που συνοδεύθηκε από βομβαρδισμούς σε αρκετές πόλεις, στρατιωτικές βάσεις και υποδομές της Τεχεράνης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Αξιωματούχοι και των δύο χωρών είχαν επισημάνει ότι στόχος τους ήταν να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους και δίκτυα που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς, όμως τελικά επλήγη και το συγκεκριμένο σχολείο, με την ονομασία Shajareh Tayyebeh και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς και προσωπικό και σύμφωνα με κάποιες αναφορές, και ενήλικες που βρίσκονταν στο σχολείο τη στιγμή της επίθεσης.

Goebbels is back on the job. After killing 108 school girls in Minab. They brought Natasha Haussdorf to peddle their lies. Everything she says about the attack on a primary girls school was debunked yesterday, but she still spews her bilge. pic.twitter.com/mVkzbHo0iy — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) March 1, 2026



Βίντεο που κυκλοφόρησαν από την περιοχή δείχνουν σκηνές κατεστραμμένων αιθουσών διδασκαλίας, σακίδια με γραφική ύλη και βιβλία πεταμένα στα συντρίμμια ενώ ομάδες διασωστών και συγγενών αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

A missile strike on a girls school in southern Iran has left at least 150 people dead, according to Iranian officials. The school in Minab, which was reportedly hit by three missiles on Saturday, was close to an Islamic Revolutionary Guard base. Iran’s President described the… pic.twitter.com/BfbVfs88aM — Channel 4 News (@Channel4News) March 1, 2026



Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών και κυβερνητικά στελέχη καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως «βαρβαρική πράξη εναντίον αθώων παιδιών» και τόνισαν ότι δεν θα μείνει αναπάντητη. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δημοσίευσε φωτογραφίες και δήλωσε ότι οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν, καλώντας παράλληλα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβει άμεσα.

Ιστορικό και ευρύτερο πλαίσιο

Αν και οι σχέσεις μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ ήταν ήδη τεταμένες εδώ και χρόνια λόγω του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, της εμπλοκής σε περιφερειακές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεων για επιρροή στη Μέση Ανατολή, η συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση και η επίθεση στο σχολείο αποτελεί μια κλιμάκωση πρωτοφανούς έντασης, με σοβαρές ανθρωπιστικές επιπτώσεις.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν, Χοσεΐν Κερμανπούρ δήλωσε σε μια ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ότι ο βομβαρδισμός του σχολείου ήταν «η πιο πικρή είδηση» της σύγκρουσης μέχρι στιγμής. «Ο Θεός ξέρει πόσα ακόμη παιδικά σώματα θα ανασύρουν από κάτω από τα ερείπια».

متاسفانه تلخ‌ترین خبر از ابتدای جنگ ۱۲ روز تا امروز رقم خورد. اصابت موشک دشمن به یک مدرسه ابتدایی دخترانه! در میناب.

۶۰ شهید خردسال، ۸۰ مصدوم و خدا می‌داند جسد چند کودک دیگر را از زیر آوار بیرون خواهند آورد. خدایا به خانواده‌‌های آنها صبوری عطا کن. — حسین کرمانپور Hossein.Kermanpour (@HKermanpour) February 28, 2026



Το σχολικό κτήριο σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν δίπλα σε στρατώνες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης και υπέρμαχος της εκπαίδευσης των κοριτσιών, Μαλάλα Γιουσαφζάι, δήλωσε: «Ήταν κορίτσια που πήγαιναν σχολείο για να μάθουν, με ελπίδες και όνειρα για το μέλλον τους. Σήμερα, η ζωή τους διακόπηκε βάναυσα».

«Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Όλα τα κράτη και τα μέρη πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου για την προστασία των αμάχων και την προστασία των σχολείων», τόνισε.