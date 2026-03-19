Οι Ιρανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν συλλάβει 178 κατηγορούμενους για κατασκοπεία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για «προδοσία», για επαφές με αμερικανούς και ισραηλινούς πράκτορες, και για διαβίβαση «οπτικού υλικού από κρίσιμες τοποθεσίες και σημεία ελέγχου», προκειμένου να στοχοποιηθούν από τον εχθρό, αναφέρει το δημοσίευμα.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι υπήκοοι άλλων κρατών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, συσκευές εντοπισμού, εξοπλισμός επικοινωνίας και συνάλλαγμα.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης έχει ζητήσει από τους πολίτες να αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτες δραστηριότητες που μπορεί να υποπέσουν στην αντίληψή τους.