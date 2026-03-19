Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι περισσότερα από 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων 53 κάτω των πέντε ετών. Δύο έγκυες γυναίκες έχουν επίσης σκοτωθεί.

«Όταν στοχεύονται παιδιά και έγκυες μητέρες, αυτό δεν αποτελεί πλέον στρατιωτικό περιστατικό, αλλά μάλλον ένδειξη σοβαρής παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», τόνισε σχετικά.

Επίσης περισσότεροι από 18.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί.

Επιπλέον, 498 σχολεία, 251 ιατρικά κέντρα και 17 κέντρα της Ερυθράς Ημισελήνου έχουν υποστεί ζημιές σε αεροπορικές επιδρομές από τις 8 Μαρτίου, με περισσότερες από 70.000 αστικές μονάδες να έχουν υποστεί ζημιές συνολικά.

«Αναμένουμε από όλους τους διεθνείς θεσμούς, ιδίως τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μην σιωπούν μπροστά σε αυτές τις κατάφωρες παραβιάσεις», ανέφερε.