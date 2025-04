Ο αριθμός των τραυματιών από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο λιμάνι Σαζίντ Ρατζάι, στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, ανήλθε σε 406, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που το Ιράν ξεκινάει σήμερα έναν τρίτο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα στο Ομάν.

Τα αίτια ωστόσο της έκρηξης παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Η τελωνειακή αρχή του Ιράν ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων Σίνα, η οποία υπάγεται στον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιραν

A video of the moment of the massive explosion in Bandar Abbas.#IRAN pic.twitter.com/NvayI1ZNT1

— Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) April 26, 2025