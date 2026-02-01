Ο 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί, που είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο στο πλαίσιο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Tην είδηση έκανε γνωστή ο δικηγόρος του.

«Ο Σολτανί αφέθηκε ελεύθερος χθες και ανέκτησε τα προσωπικά του αντικείμενα», δήλωσε ο Αμίρ Μουσακανί, προσθέτοντας ότι για την απελευθέρωσή του καταβλήθηκε εγγύηση ύψους δύο δισεκατομμυρίων ιρανικών τομάν (περίπου 10.600 ευρώ).

Ο διαδηλωτής είχε συλληφθεί στις 10 Ιανουαρίου, μαζί με δεκάδες άλλους, κατά τις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου. Αρχικά ειρηνικές, οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις με θανάτους και καταστροφές περιουσιών, σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές.

Ο Σολτανί κρατούνταν στο κέντρο κράτησης Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη, κατηγορούμενος για προπαγάνδα κατά του ισλαμικού συστήματος και απειλή της εθνικής ασφάλειας.